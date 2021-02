Município de Viseu saúda as 100 empresas PME Líder do concelho em 2020

Estatuto atribuído anualmente pelo IPAMEI indica que 35% das empresas líderes em todo o Distrito estão no concelho de Viseu

O distrito de Viseu eleva para 287 o número de empresas com o selo PME Líder 2020, o que representa um acréscimo de 19 relativamente ao exercício anterior. O Município de Viseu saúda o espírito de resiliência das várias entidades, especialmente as 100 empresas do concelho de Viseu, que correspondem a 46% do universo empresarial da CIM Viseu Dão Lafões, e a 35% do distrito.

O concelho de Viseu apresenta destacadamente o maior número de empresas de todo o distrito, seguido de Tondela (22), Mangualde (18), Lamego (16), Mortágua e Oliveira de Frades (ambos com 15). “Este reconhecimento comprova a qualidade dos projetos empresariais que existem em Viseu e em toda a região. O desenvolvimento dos territórios só é possível com o empreendedorismo e o empenho dos empresários que criam riqueza, promovem o emprego e o crescimento económico dos concelhos”, afirma António Almeida Henriques, Presidente da autarquia viseense.

Realce ainda para o peso que os 13 concelhos da CIM Viseu Dão Lafões assumem no tecido empresarial do distrito. Às 100 de Viseu juntam-se mais 124 dos restantes 12 municípios, perfazendo um total de 224 empresas das 287 PME Líder identificadas pelo IAPMEI em todo o distrito. “Este número de empresas destacadas são de extrema relevância para a qualidade de vida dos viseenses, pelo que faço questão de enviar uma mensagem a cada uma das empresas enaltecendo o seu trabalho e empenho ao longo dos anos”, adianta António Almeida Henriques.