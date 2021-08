Município de Viseu requalifica Espaço da Juventude e lança redes sociais a pensar nos jovens

Redes pretendem aproximar os jovens das atividades do Município. Espaço da Juventude do Fontelo ganha nova vida com 1ª fase de intervenção

Esta manhã, o Município de Viseu apresentou as novas redes sociais VISEU JOVEM e inaugurou a primeira fase de remodelação do espaço interior e exterior do Espaço da Juventude.

O momento decorreu no Espaço da Juventude do Fontelo e contou com a intervenção da Vereadora da Juventude da Câmara Municipal de Viseu, Ermelinda Afonso, que aproveitou para apresentar alguns dos objetivos alcançados nos últimos anos com a comunidade jovem.

“Vamos começar a divulgar mais as atividades das associações e instituições do concelho, para conseguirmos incentivar à participação ativa dos jovens nas iniciativas”, sublinhou a Vereadora da Juventude. “Sobretudo, queremos garantir que esta rede é um ponto de contacto mais fácil com a comunidade jovem”.

Informar de forma mais personalizada os jovens viseenses, divulgar de forma periódica as várias atividades e projetos do programa municipal VISEU JOVEM e potenciar a circulação de informação fidedigna são alguns dos objetivos das redes, que já estão online, à distância de um clique (no Facebook e Instagram, em @viseujovemoficial).

Em relação à primeira fase de requalificação da infraestrutura, teve em vista tornar todo o espaço mais atrativo para os jovens, com a abertura do novo pátio exterior a possibilitar a realização de atividades ao ar livre. Este espaço estará dedicado a ações do Espaço da Juventude, mas também do programa municipal VISEU JOVEM, em parceria com a Associação Adamastor.

Ermelinda Afonso considera que a reabilitação dos espaços representa uma “significativa transformação”, que permitiu torná-los “mais confortáveis, atrativos e funcionais para todos”. “Está aberto com todas as condições para estudar, ler um livro ou trabalhar. O objetivo é ser um ponto de passagem para ainda mais jovens daqui para a frente.”

O conjunto de trabalhos incluiu, além de renovação dos muros e do chão do pátio exterior, a substituição de mobiliário no espaço interior, a reabilitação de algumas paredes e a colocação de novos materiais informativos.