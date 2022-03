Município de Viseu quer criar residência de estudantes no centro histórico

A Câmara e a Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) de Viseu pretendem criar uma residência de estudantes do ensino superior no centro histórico, com o objetivo de “revitalizar e dinamizar” aquela zona da cidade.

“Sendo Viseu um concelho de referência no que à procura por instituições de ensino superior diz respeito, faz todo o sentido avançar com a implementação de um projeto desta natureza”, justificou o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas.

No entender do autarca, “a criação de uma residência para estudantes, em pleno coração da cidade, permitirá dar um passo no colmatar de um problema real, que é o reduzido número de camas que estão à disposição” dos jovens.

“Para além disso, toda a zona antiga da cidade beneficiará desta dinâmica e rejuvenescimento, quer o comércio, quer os serviços e outros negócios. Será um projeto que fará toda a diferença e que comprova o nosso compromisso para com a revitalização e valorização do centro histórico”, sublinhou.

Em articulação com o recém-criado Gabinete da Cidade, o município e a SRU apresentaram uma manifestação de interesse ao Programa Alojamento Estudantil a Custos Acessíveis, baseada num projeto de alojamento que junta “três edifícios contíguos que a câmara municipal adquiriu”.

Segundo a autarquia, após a reabilitação dos edifícios, será possível “disponibilizar 52 camas em espaços de diversas tipologias e com áreas comuns”, como cozinha, salas de refeições, de convívio e de estudo.

A reabilitação “será baseada em princípios sustentáveis, quer do ponto de vista patrimonial como ambiental, permitindo respeitar alguns dos traços originais dos mesmos e garantir a sua eficiência energética”, garante.

Quer o município, quer a SRU, terão responsabilidade em toda a criação, gestão e manutenção do projeto.

Por um lado, o município “disponibiliza os edifícios que adquiriu e desenvolve os procedimentos de contratação pública para a elaboração dos projetos de especialidade, da execução da empreitada e da aquisição dos equipamentos e mobiliário necessários”.

Por outro, a SRU “fará o levantamento topográfico dos edifícios, elaborará o projeto de arquitetura (já em fase de conclusão) e ficará responsável pela gestão da residência de estudantes”.