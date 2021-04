Município de Viseu junta-se à TO BE GREEN para eliminar máscaras, sem prejuízo para o ambiente

O Município de Viseu apresenta amanhã, em parceria com a TO BE GREEN, um programa de reciclagem de máscaras de proteção, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental do uso e descarte das mesmas.

O projeto envolve ainda outras dimensões que visam promover a economia circular, nomeadamente ao nível do vestuário. Segundo os últimos estudos, a indústria têxtil é uma das mais poluentes a nível mundial, com impactos fortíssimos ao nível do consumo de água e emissão de CO2, entre outros.

Durante apresentação pública do projeto, serão também colocados os primeiros contentores de recolha de máscaras na Escola Secundária Alves Martins, iniciativa que será alargada a outros estabelecimentos do concelho.