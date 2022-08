Município de Viseu financia em 167 mil euros a “Criação Artística” no âmbito do EIXO CULTURA

Protocolos de cooperação do Eixo 2 do programa municipal foram celebrados com 12 promotores e agentes culturais

O Município de Viseu celebrou, na passada sexta-feira, dia 5 de agosto, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os protocolos de cooperação relativos ao Eixo 2 (Criação Artística), do programa municipal EIXO CULTURA VISEU.

Este financiamento, dividido em duas medidas – Criação/Produção e Edição -, representa um valor global de aproximadamente 167 mil euros, dos quais 134 mil euros destinam-se a apoio financeiro.

São abrangidos 12 promotores e agentes culturais: Ritual de Domingo – Associação Artística; Mochos no Telhado; Ana Matos; ArDemente – Associação Artística; Teatro da Cidade – Associação Cultural; Memória Comum – Associação; Duarte Belo; Joana Martins; Banda Filarmónica de Ribafeita; Miolo e Melo, Lda; Carlos Marques; e Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo de S.Martinho.

O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando Ruas, recordou a relação estreita entre o Município e a Cultura, e destacou a importância destes acordos “na valorização de ideias e projetos artísticos que nascem no concelho, que vão permitir criar um dinamismo cultural rico e afirmar Viseu como promotor de iniciativas que protegem a memória coletiva”.

O Eixo 2 destina-se a apoiar projetos calendarizados até 31 de março de 2023, nos seguintes domínios de ação: artes performativas – música, teatro, dança, cinema e multimédia; circo contemporâneo; artes visuais – artes plásticas e fotografia; artes de rua; promoção do livro e da leitura; cruzamento disciplinar, nos domínios da criação e da edição.