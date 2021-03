Município de Viseu duplica apoio a bolsas para o Ensino Superior e beneficia 131 famílias

Face às dificuldades geradas pela pandemia, autarquia aumenta apoio social para 110 mil euros e enquadra todas as solicitações de famílias carenciadas e numerosas

O Município de Viseu decidiu aumentar para o dobro o valor destinado a bolsas para o Ensino Superior. Aos 50 mil euros já destinados para este efeito, o Executivo acrescenta mais 60 mil euros, por via de apoio social, com o objetivo de apoiar todas as candidaturas entregues e que cumprem os critérios definidos para o efeito.

“Estamos conscientes das dificuldades extraordinárias que as famílias têm vivido ao longo deste período de pandemia, pelo que decidimos apoiar todas as solicitações que recebemos”, afirma António Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Assim, em vez das 59 candidaturas já identificadas, o Município de Viseu vai entregar 131 bolsas de estudo, que permitirão frequência no Ensino Superior, num investimento global de 110 mil euros.

Este ano serão, desta forma, apoiadas 25 famílias numerosas e 106 famílias viseenses carenciadas, através deste apoio extraordinário. Entre as solicitações recebidas, 32% dos candidatos concorrem pela primeira vez à bolsa, entrando este ano letivo no Ensino Superior, enquanto os restantes 68% frequentam já outros anos dos cursos de licenciatura ou mestrado integrado. Recorde-se que a atribuição destas bolsas implica que o agregado familiar resida pelo menos há três anos no concelho de Viseu e que os estudantes em causa ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior no território nacional, para obtenção do grau académico de licenciado.

“Se numa situação normal, apoios como este podem fazer a diferença e influenciar a decisão das famílias em apostarem na formação superior dos seus filhos, numa altura de exceção como a que vivemos, tornam-se vitais”, diz António Almeida Henriques. “Mesmo extravasando o regulamento e mais do que duplicando o valor, não temos qualquer dúvida em estar ao lado das famílias neste momento. A boa gestão que temos levado a cabo nos últimos anos permite-nos apoiar os viseenses quando eles mais precisam”, conclui.