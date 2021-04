Município de Viseu distribui nas escolas 100 Rodas Ativas para melhorar saúde de mais de 3000 crianças

Ferramenta de promoção da atividade física made in Viseu, auxilia professores na realização de Pausas Ativas e destina-se aos alunos mais pequenos

Chama-se “Roda Ativa” e é um projeto made in Viseu, da responsabilidade da Divisão de Desporto, Saúde e Juventude da autarquia, no âmbito do programa municipal CRESCER ATIVO – projeto ESCOLA ATIVA. “Mais uma vez, Viseu distingue-se na implementação de boas práticas que promovem a saúde e o bem-estar junto dos mais jovens”, afirma Conceição Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Viseu.

Criada durante o último período de confinamento (janeiro a março de 2021), a “Roda Ativa” está a ser distribuída, a partir desta semana, nas escolas dos vários agrupamentos que integram o projeto. A Presidente da autarquia viseense, que se confessou “muito curiosa” para ver como tudo funcionava, teve oportunidade de ver uma demonstração da nova ferramenta, numa deslocação realizada hoje à Escola Básica Aquilino Ribeiro.

A ferramenta foi criada para auxiliar os Professores na realização de Pausas Ativas e dirige-se às comunidades escolares dos Jardins de Infância e 1º ciclo do ensino básico do concelho. “As Pausas Ativas apresentam-se como uma estratégia que potencia um Ambiente Ativo na comunidade escolar, possibilitando trabalhar o movimento para quebrar a rotina da aula dando às crianças um intervalo divertido, com o objetivo de despertar o corpo e revigorá-las”, explica Ermelinda Afonso, Vereadora do Desporto, Saúde e Juventude.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, os níveis de inatividade física da população, associados ao aumento dos comportamentos sedentários, constituem o 4º fator de risco de mortalidade a nível mundial. “As crianças e os adolescentes não devem passar mais de 2 horas por dia em atividades realizadas na posição deitada ou sentada, já que correm o risco de ver afetados negativamente parâmetros de saúde, dieta, aptidão física e desempenho cognitivo”, salienta Ermelinda Afonso.

“A Roda Ativa, que se integra no programa municipal ESCOLA ATIVA, pretende exatamente reduzir comportamentos sedentários e criar na comunidade escolar ambientes mais positivos, mais saudáveis e potenciadores do sucesso escolar”, acrescenta ainda. Recorde-se que o ESCOLA ATIVA é um projeto de promoção para a Atividade Física criado em 2019 pelo Município de Viseu. Este ano letivo, envolve mais de 3000 crianças do concelho, de 171 turmas, dos Agrupamentos de Escolas Infante D. Henrique, Viso, Grão Vasco e Mundão, para além de algumas instituições privadas.