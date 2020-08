Município de Viseu celebra o Dia Internacional da Juventude com plogging

Um grupo de jovens do Concelho irá recolher lixo enquanto pratica atividade física

O Município de Viseu, com a colaboração da Associação Adamastor, promove amanhã, a partir das 15 horas, uma ação de sensibilização ambiental no Monte de Santa de Luzia. O objetivo é assinalar e celebrar o Dia Internacional da Juventude, cujo tema global para 2020 é “Envolvimento Jovem para a Ação Global”.

A iniciativa vai mobilizar um grupo de jovens através de uma atividade de plogging, que consiste em recolher lixo enquanto se pratica atividade física. A ação inclui ainda uma visita ao Museu do Quartzo, e um debate sobre o tema #compromissoverde. Através desta atividade, a Câmara Municipal de Viseu pretende despertar e envolver os jovens do Concelho num debate sobre sustentabilidade e educação ambiental, bem como sobre as alterações climáticas.

O programa conta com a colaboração da Junta de Freguesia do Campo, que desenvolve atualmente um projeto no âmbito das Eco Freguesias, e da TREVO – Associação para a Cidadania Ambiental e Participação Social. A organização, recentemente criada, tem como missão fomentar o desenvolvimento e a sustentabilidade das comunidades onde atua, através de ações e projetos em temáticas como a Educação Ambiental e a Participação Social.

PROGRAMA:

15h00 – Visita ao Museu do Quartzo

16h00 – Plogging no Percurso Pedestre | Rota do Quartzo

17h00 – À conversa com…

Carlos Lima | Pres. da Junta de Freguesia do Campo

Jorge Loureiro | Pres. da Direção TREVO – Associação para a Cidadania Ambiental e Participação Social