Município de Viseu celebra Dia de São Mateus com homenagens e um vestido gigante

Segunda-feira, dia 21 de setembro, a partir das 9h30

Apesar das restrições a que a pandemia da COVID-19 obriga, a autarquia viseense vai assinalar a celebração do Dia do Município com um conjunto de iniciativas, respeitando naturalmente as regras e orientações da DGS e da Autoridade de Saúde local. O momento alto do dia é a Sessão Solene Comemorativa*, que terá lugar no Viriato Teatro Municipal, a partir das 12 horas de segunda-feira, onde serão homenageadas entidades e personalidades que trabalharam para elevar o nome do Concelho.

Este ano serão distinguidos, com a Medalha Municipal de Mérito, José Alberto Ferreira, Diogo Rocha – que este ano recebeu uma estrela Michelin -, o Padre José Morujão, Fernando Batista e Manuel de Sousa Sá Correia – a título póstumo. Distinguido em 2019, será também homenageado o Professor Galopim de Carvalho. No que respeita às instituições, receberão a Medalha Municipal de Mérito a Casa das Beiras de Toronto, a Escola Agrária de Viseu – por ocasião do 25º aniversário -, e os Leões da Beira, que este ano celebram 50 anos de vida. No ano em que a cidade de Viriato elegeu o cinema e a fotografia como motes e expressões de valorização cultural, marketing territorial e promoção turística, serão também homenageados José Alfredo e o Cine Clube de Viseu.

O programa do Dia do Município começa, no entanto, mais cedo, pelas 9h30, com a Missa de São Mateus, na Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Vestido de 8 metros tenta trazer recorde do Guiness para Viseu

Num registo diferente, a Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas estará no Rossio, bem junto do edifício da Câmara Municipal de Viseu, para apresentar em primeira mão o maior vestido do mundo. A ideia surgiu após a cancelamento, devido à pandemia, das Cavalhadas de Teivas, uma das manifestações populares mais acarinhadas e reconhecidas do concelho.

A coletividade quis, no entanto, manter viva uma parte da tradição e dedicou-se à produção de um vestido com de 8 metros de altura e 200 metros de tecido, um modelo típico usado na famosa “Dança da Morgadinha”. No dia 21 de setembro, pelas 13h30, o vestido de Teivas tentará arrebatar o recorde mundial, alcançado em 2016 pela Áustria, com uma peça 7,3 metros de altura. A candidatura foi já aceite pelo Guiness World Records e o feito será confirmado no Dia do Município.

A partir das 14h30, decorre o segundo momento da Sessão Solene do Dia do Município de Viseu – este ano dividida em duas partes face às restrições impostas pela pandemia. O destaque é a homenagem e atribuição das Medalhas Municipais aos colaboradores da autarquia com 15, 20 e 30 anos de serviço.

Durante a tarde, realiza-se ainda a conferência “Quartzo, a primeira matéria-prima”, com o Professor António Galopim de Carvalho. As principais propriedades do quartzo, as suas variedades e utilizações, então entre os temas que serão abordados. A sessão tem início marcado para as 16 horas no Museu do Quartzo – Centro de Interpretação Prof. Galopim de Carvalho. A comemoração do Dia do Município termina com um concerto da Orquestra Juvenil de Viseu, pelas 18 horas, na Igreja do Seminário Maior.

*Face às orientações da Direção-Geral de Saúde, a Sessão Solene do Dia do Município é aberta à imprensa, mas sujeita a inscrição prévia. A inscrição pode ser realizada até às 18 horas de sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, através do email eduardo.pamplona@cmviseu.pt, com indicação de nome e órgão de comunicação social.