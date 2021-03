Município de Viseu assina protocolo com Centro de Prime e Junta de Fragosela no valor de 65 mil euros

Apoio visa requalificação da zona envolvente ao Pavilhão Multiusos de Prime e é complementado com intervenção na Rua das Corticeiras

O Município de Viseu entregou um apoio direto à direção do Centro Social de Prime, no valor de 25 mil euros, para a requalificação da envolvente Pavilhão Multiusos. O protocolo tripartido, entre a instituição, a autarquia e a Junta de Freguesia de Fragosela, foi assinado ontem pela Vice-Presidente, Conceição Azevedo, e inclui ainda a requalificação da Rua das Corticeiras.

A intervenção nesta rua, que dá acesso direto ao pavilhão, foi delegada na Junta de Freguesia e representa um investimento total de quase 40 mil euros. A obra inclui execução da rede de águas pluviais, seguida da pavimentação do arruamento com betão betuminoso, sendo que a pavimentação será efetuada em toda a largura da rua, rematando sempre nos muros. A rua será ainda provida de sinalização vertical e horizontal.

A requalificação da envolvente do Pavilhão Multiusos será realizada em terrenos do Centro Social de Prime. “Mantemos o apoio às instituições sociais do nosso concelho, especialmente neste período difícil”, afirma Conceição Azevedo. “A promoção da atividade física e desportiva é outra das áreas que continua a merecer toda a nossa atenção. Garantir acessos condignos a esta infraestrutura desportiva, bem como assegurar a requalificação de toda a envolvente, permite que mais viseenses possam utilizá-lo”, conclui a autarca. Recorde-se que o investimento total nas duas intervenções ascende a 65 mil euros.