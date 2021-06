Município de Viseu aprova novos investimentos nas freguesias no valor de 2 milhões de euros

Autarquia avança com mais de 30 protocolos e contratos programa que abarcam praticamente todas as Juntas de Freguesia do concelho

O Município de Viseu aprovou hoje em reunião de Câmara um conjunto de protocolos e contratos programa, que representam um investimento na ordem dos 2 milhões de euros nas freguesias. “Estes investimentos beneficiam praticamente todas as freguesias do nosso concelho e demonstram bem o empenho do Executivo no reforço da coesão em todo o território”, adianta Conceição Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Viseu.

Entre os vários contratos programa hoje aprovados, destaque para vários que abrangem as freguesias de baixa densidade. É o caso do protocolo assinado com a Junta de Freguesia de São Pedro de France, para a primeira fase da pavimentação da Rua do Couceiro em Moimenta e acesso a Forniço. Foi também aprovada o protocolo para o calcetamento da Rua da Capela, Rua do Rio e Rua da Caixeira em Silvares, na freguesia de Côta, um investimento que ronda os 157 mil euros.

Aliás, o cuidado com a mobilidade dentro de cada uma das freguesias tem sido muito, o que justifica o grande número de intervenções a realizar na requalificação de arruamentos, através de delegação de competências com diferentes Juntas de Freguesia. É o caso da requalificação da Rua Costa do Monte, Paul, Vale e Travessa do Viso, em Moure de Madalena, na freguesia do Campo, um contrato programa no valor de 139 mil euros. Também no Casal e em Lustosa vão avançar obras de requalificação das ruas da Capela, Barroca e Fonte Fria, um investimento superior a 115 mil euros.

O Executivo aprovou ainda a retificação dos Autos de Transferência dos recursos financeiros para 2022 ao nível dos Espaços Verdes – para as Juntas de Abraveses, Campo, Coutos de Viseu, Lordosa, Mundão, Ranhados, Repeses e São Salvador, Rio de Loba e Viseu -, e da limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros – em Bodiosa e Coutos de Viseu. “Reforçámos assim a aposta na coesão territorial, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de vida de todos os viseenses”, afirma Conceição Azevedo.

A aposta na melhoria das condições de vida e infraestruturas nas freguesias tem sido, aliás, uma constante ao longo dos últimos anos. A título de exemplo, e analisando apenas o último mandato, o Município de Viseu avançou com obras emblemáticas, como a construção do pavilhão em Cavernães, um apoio superior a 700 mil euros, o saneamento básico em Povoa de Bodiosa (623 mil euros), a construção de novos cemitérios em Lordosa e São Cipriano (293,5 mil euros e 337,6 mil euros, respetivamente), ou o Centro Empresarial das Queimadas, um investimento em Santos Evos superior a 380 mil euros.