Município de Viseu apresenta novo formato do programa Atividade Sénior

O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, e a vereadora do Desporto, Ermelinda Afonso, apresentam amanhã os novos moldes em que se desenvolverá o programa Atividade Sénior.

Recorde-se que a 14ª edição do programa Atividade Sénior foi interrompida a 13 de março deste ano, devido à pandemia do covid-19, e seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde. Algumas das novidades do novo formato são a manutenção do programa durante o mês de agosto e o prolongamento desta edição até julho de 2021, com o intuito de compensar o período forçado de inatividade.

A Atividade Sénior é um programa de promoção de atividade física na população com mais de 55 anos, residente no concelho de Viseu. Tem como grande objetivo aumentar os níveis de atividade física de todos os participantes, no sentido de atingirem um mínimo de 150 minutos por semana de exercício de intensidade moderada a vigorosa. A iniciativa envolve diversas entidades como o ACES Dão Lafões, Instituições do Ensino Superior, Juntas de Freguesia ou Movimento Associativo, num total de 103 entidades parceiras. O novo formato visa ainda reforçar e promover a literacia para a saúde, através da atividade física, estimulando a adoção de comportamentos mais ativos e saudáveis, e a eliminação dos comportamentos sedentários nas 24 horas do dia.

Com mais de 2600 participantes inscritos em 2019, e 13 Técnicos dedicados ao projeto, a Atividade Sénior é um programa fulcral para combater o sedentarismo e os crescentes níveis de inatividade física, considerados pela Organização Mundial de Saúde como o quarto fator de risco de mortalidade a nível mundial.