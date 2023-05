Município de Vila Nova de Paiva acolhe campeonato regional de badminton

O concelho de Vila Nova de Paiva acolhe, na sexta-feira e no sábado, o Campeonato Regional de Badminton, promovido pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, informou a Câmara Municipal.

Numa nota de imprensa, o executivo camarário daquela vila do distrito de Viseu referiu que o campeonato, que tem apoio do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva e do município, conta com a participação de mais de 200 participantes entre os 14 e os 18 anos (iniciados e juvenis), dos distritos de Viseu, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Leiria e Guarda.

“As provas de iniciados dividem-se em singulares masculinos e femininos e em mistos. As provas de juvenis dividem-se em singulares masculinos e femininos e em provas de equipas de cinco masculinas e femininas”, especificou o documento.

As provas, que decorrerão no pavilhão municipal e no pavilhão da escola secundária, têm início marcado para as 09:00 de sexta-feira e serão abertas ao público em geral.