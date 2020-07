Município de Tondela com mais sete novas ilhas ecológicas

O Município de Tondela está a reforçar a sua rede de ilhas ecológicas, implantando mais seis na cidade e uma na vila do Campo de Besteiros.

Estas sete novas ilhas ecológicas foram instaladas nas principais zonas habitacionais da cidade de Tondela, bem como na vila com maior núcleo populacional.

As ilhas ecológicas são compostas por quatro cubas, sendo uma delas para resíduos sólidos urbanos (RSU) indiferenciados e as restantes três para papel/cartão, plástico e embalagens.

Com esta resposta, aumenta a eficiência no processo de recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos, para além de permitir uma recolha segura e cómoda dos resíduos urbanos seletivos e indiferenciados.

O sistema de ilhas ecológicas traz também vantagens para os cidadãos e para o ambiente, já que são equipamentos mais higiénicos e que, em simultâneo, impedem a libertação de odores.

Este é um investimento do Município de Tondela e da Associação de Municípios do Planalto Beirão, que conta com uma comparticipação da União Europeia, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).