Município de Tondela arranca com Plano Estratégico do novo Centro Tecnológico e de Empreendedorismo

A Autarquia de Tondela deu início, neste mês de outubro, aos trabalhos de preparação do Plano Estratégico do Centro Tecnológico e de Empreendedorismo de Tondela.

Esta iniciativa tem como objetivo fomentar a inovação tecnológica e o empreendedorismo no território, promovendo a ligação entre as instituições do sistema de investigação e inovação, o tecido empresarial tondelense e toda a comunidade local, numa lógica de coresponsabilização comum.

Assim, para desenvolver o Plano Estratégico do Centro, a Autarquia de Tondela conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), consultora com vasta experiência na elaboração de trabalhos similares.

O Centro Tecnológico e de Empreendedorismo de Tondela, situado nas antigas instalações da adega da Federação dos Vinicultores do Dão, contará com um edifício principal de três pisos, com uma cafetaria e com cinco unidades para alojamento temporário de investigadores. Neste edifício, o Centro estará preparado para receber não só empreendedores com novas ideias de negócio, mas também projetos inovadores de empresas já estabelecidas no mercado.

Sendo este um projeto de Tondela e para Tondela, a Autarquia pretende envolver desde o início várias entidades que desempenham um papel importante no desenvolvimento do concelho e da região, de forma a promover a sua participação na definição da estratégia do Centro. Nesse sentido, a SPI irá entrevistar, durante o mês de novembro, empresas tondelenses, instituições de ensino superior de referência e associações relevantes.

Ainda com o intuito de envolver ao máximo as partes interessadas na nova iniciativa, a Autarquia decidiu organizar sete workshops, que serão moderados pela SPI. Estes workshops serão realizados em formato on-line e compreenderão temas de natureza transversal, tais como “Novas tecnologias com impacto para as empresas” ou “O financiamento das atividades de I&D e inovação”, mas também tópicos de natureza setorial focados nas indústrias automóvel, agroalimentar e farmacêutica.

Para além da realização das entrevistas e da moderação dos workshops, a SPI irá desenvolver, nos próximos meses, um mapeamento detalhado das realidades empresariais do concelho, analisar um conjunto de estruturas de natureza similar, definir a visão, missão e linhas de orientação estratégica do Centro, e propor um conjunto de ações com vista a materializar a estratégia definida.

O Plano Estratégico do Centro Tecnológico e de Empreendedorismo deverá estar concluído no início de 2021.

