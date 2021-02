Município de Tondela apoia ensino à distância

O Município de Tondela está a apoiar os agrupamentos de escolas do concelho na preparação do ensino à distância, que ocorre a meio do ano letivo 2020/2021, em consequência da pandemia que se atravessa.

As aulas online iniciam esta segunda feira, dia 08 de fevereiro, tendo sido já redistribuídos cerca de 100 computadores ou tablets, bem como routers de acesso à internet, aos alunos com escalão A e B do subsídio escolar, prioritariamente do 1.º ciclo. Foi ainda possível entregar a alguns alunos de outros níveis de ensino, igualmente com escalão A e B.

Recorde-se que estes equipamentos – computadores, tablets e routers- tinham sido adquiridos em abril do ano passado e entregues a título de empréstimo aos alunos com escalão A e B do subsídio escolar.

Para tal, o Município de Tondela investiu mais de 25 mil euros.

Esta redistribuição ocorreu por ainda não estar concretizada a distribuição dos prometidos computadores que o Ministério da Educação anunciou, para alunos carenciados de todos os níveis de ensino, mas que, por enquanto, ainda só foram entregues aos alunos do ensino secundário.

O Município de Tondela informa ainda que assegura também as refeições a todos os alunos com escalão A ou B que solicitaram este apoio, sendo atualmente fornecidas cerca de 20 refeições, correspondendo à totalidade dos pedidos.

Já as assistentes operacionais do Município de Tondela, afetas à Educação, encontram-se agora em funções distintas, sendo que algumas apoiam os estabelecimentos escolares de acolhimento, destinados aos filhos de trabalhadores considerados essenciais. Outras apoiam ainda crianças com maiores dificuldades, de forma a que possam estar presencialmente nas escolas e ter os devidos apoios/terapias que permitem facilitar o processo de aprendizagem.

No seguimento do ensino presencial para alguns destes alunos, o Município de Tondela irá assegurar o seu transporte, em estreita colaboração com as Juntas de Freguesia, depois dos agrupamentos escolares terem identificado algumas destas necessidades. Este tipo de transporte teve início hoje.

Conscientes de que o ensino à distância traz alguns constrangimentos aos alunos, pais e professores, foi preocupação do Município de Tondela contribuir para encontrar as soluções possíveis e garantir o acesso de todos à educação, em condições semelhantes.