Município de Tarouca sensibiliza para a Luta Contra o Cancro da Mama

A Câmara Municipal de Tarouca associou-se ao movimento Outubro Rosa, dinamizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e partilhar informações sobre o cancro de mama.

Imbuídos no espírito solidário da luta contra a doença, os trabalhadores da Câmara Municipal de Tarouca foram os protagonistas de um vídeo que pretende sensibilizar para a importância do diagnóstico precoce do cancro da mama.

Recorde-se que hoje, 30 de outubro, é o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama.

Em Portugal são detetados cerca de seis mil novos casos de cancro da mama por ano. As mulheres entre os 50 e os 70 anos são as mais atingidas, mas ainda existe um número preocupante, abaixo dos 40, que contraem a doença. Por isso, procure o seu médico. Faça exames. Troque o medo pela coragem.

Estamos juntos na luta contra o cancro da mama.