Município de Seia oferece cadernos de atividades e comparticipa material escolar para o 1º ciclo

Apoio concretiza-se em forma de vouchers a utilizar nas livrarias/papelarias do concelho, que devem ser levantados pelos encarregados de educação a partir do dia 4 de agosto.

Para o novo ano letivo, e em complemento à disponibilização dos manuais escolares ao 1º ciclo pelo Ministério da Educação, o Município no âmbito da sua política municipal de apoios escolares volta a oferecer os cadernos de atividades, uma medida transversal a todos os alunos do 1.º ciclo do concelho.

Por sua vez, com o objetivo de promover uma maior equidade no acesso à educação, a autarquia senense também continuará a comparticipar a aquisição de material escolar aos alunos abrangidos pela ação social escolar.

Os apoios escolares estabelecidos para o ano letivo 2020/21 consubstanciam o valor global de 27.000€ e serão materializados, à semelhança do ano passado, sob forma de vouchers, a utilizar nas livrarias/papelarias do concelho aderentes ao programa.

Os vouchers são personalizados com o nome do aluno/a e encontram-se disponíveis para entrega aos encarregados de educação, no Gabinete de Apoio à Divisão Sociocultural do Município, a partir do próximo dia 4 de agosto.

Posteriormente, os encarregados de edução escolhem o estabelecimento comercial onde pretendem levantar os cadernos e o material escolar gratuitamente, mediante a apresentação dos vouchers. São cinco as livrarias/papelarias aderentes, nomeadamente: Papelaria Crisfal, Galeria Paz de Espírito, Livraria Papelaria Neves, Oficina das Artes e a Livraria e papelaria Porta Lápis.