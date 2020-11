Município de Seia mantém iluminação e animação de Natal

Com o aproximar da época natalícia, neste ano atípico, marcado por restrições para controlar a pandemia, a Câmara Municipal de Seia não deixará de dinamizar e apoiar o comércio tradicional.

Assim, no primeiro dia de dezembro, Seia dá as boas-vindas ao Natal com a ligação da iluminação natalícia. O investimento é semelhante ao do ano passado, incidindo nas principais artérias da cidade (de maior atividade comercial), um incentivo para que as compras de Natal se efetivem no concelho.

Porque esta época é de partilha e os tempos, mais do que nunca, o exigem, o apoio ao comércio local é transversal a outras iniciativas. Exemplo disso é o habitual sorteio que premeia compras no comércio local, promovido pela Associação Empresarial da Serra da Estrela, a que o Município de Seia se associa uma vez mais através da comparticipação do 1º prémio.

No mesmo eixo de intervenção também se destaca o programa Compre(em)Seia, lançado em junho pela autarquia, em parceria com esta associação e a Fundação Aurora Borges, enquanto entidade coordenadora do CLDS 4G, e cujos vales de compras sorteados (de um total de 75 mil euros investidos na iniciativa) podem ser utilizados nos 313 estabelecimentos aderentes até 6 de janeiro.

Em complemento a esta medida, a Câmara liderada por Filipe Camelo, também vai oferecer vales de compras do Compre(em)Seia, no valor de 25€ cada, aos mais de quinhentos trabalhadores da autarquia, uma forma de também impulsionar as compras no comércio local.

No plano da animação, com o objetivo de criar maior atratividade e dinamismo nas zonas comerciais, a quadra festiva contará com animação de rua, mas de forma itinerante. Porque o Natal é época de magia, nos dias 12, 19 e 20 de dezembro, cumprindo as regras impostas pelas circunstâncias que vivemos, serão vários os momentos de entretenimento, onde não faltará o Pai Natal e os seus duendes que farão as delícias dos mais novos.

A juntar a tudo isto, a cidade e a vila de São Romão terão som de rua, uma iniciativa da União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros.