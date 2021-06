Município de Sátão vai testar gratuitamente a população contra a COVID-19

O Município de Sátão, através da Unidade Móvel de Saúde, vai dar início a um programa de

rastreio em larga escala à COVID-19 através de testagem rápida e gratuita a toda a população.

Apesar da estabilização da situação epidemiológica no Concelho, esta iniciativa tem como objetivo

detetar precocemente os casos de infeção, permitindo assim um maior controlo da pandemia COVID-19

no concelho de Sátão.

Esta testagem preventiva será realizada através de uma equipa profissional, que irá percorrer todo

o Concelho. Os interessados devem deslocar-se à Unidade Móvel de Saúde estacionada em locais centrais

das povoações nos dias e horas definidos. Este rastreio terá início quarta-feira dia 09 de junho na

freguesia de São Miguel de Vila Boa, localidade de Abrunhosa. Ficam excluídos desta ação, pessoas com

história de infeção por SARS-CoV-2, confirmada laboratorialmente, nos últimos 90 dias, crianças até aos

10 anos e pessoas vacinadas contra a COVID-19.