MUNICÍPIO DE SÁTÃO PROMOVE A 3.ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL

Com o tema “A Família”, o Município de Sátão vai promover, de 07 de dezembro a 06 de janeiro, a 3ª edição do Concurso de Montras de Natal. Apesar deste ano ser uma época atípica decorrente da situação pandémica que assola o país e o mundo, o Município de Sátão pretende com este Concurso contribuir para a divulgação dos espaços comerciais que queiram participar no mesmo e dar mais ânimo e alegria às ruas do concelho.

Este concurso destina-se a todos os comerciantes do concelho, com montra visível a partir do espaço público, estando a sua participação sujeita a inscrição prévia de 09 a 29 de novembro, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe onde se encontra disponível o Regulamento e através do email concurso.cultura@cm-satao.pt.

A votação será efetuada pelo público através do facebook (representando 60% da classificação final) e por avaliação de um júri constituído por 3 elementos (40% da classificação final). A pontuação final será divulgada no site e na página do facebook do Município de Sátão.