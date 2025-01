Município de Sátão inaugura ciclovia no dia 16 de janeiro

No próximo dia 16 de janeiro de 2025 (quinta-feira), às 10h30, decorre na

estação do Largo de São Bernardo, em Sátão, a inauguração da Ciclovia. Esta faz parte

da Mobilidade Suave – PAMUS Sátão, com um investimento por parte do Município,

no valor de 248.830,92€ + IVA, que contempla também a colocação de bancos,

renovação e alargamento de passeios e construção de rampas de acesso.

Esta ciclovia com uma extensão de 1290 metros, para além de permitir a

circulação de bicicletas particulares, tem disponíveis cinco bicicletas da rede BORA!,

da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, de uso gratuito, com o intuito de

promover a sustentabilidade ambiental e hábitos de vida mais saudáveis.

No âmbito da participação do Município de Sátão nos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas – ODS – nomeadamente o Objetivo 13

(Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos),

Alexandre Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Sátão, destaca também a

importância da adoção de estilos de vida mais saudáveis, nomeadamente com o uso da

bicicleta.