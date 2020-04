MUNICÍPIO DE SÁTÃO CRIA PROJETO DE APOIO SOCIAL

O Município de Sátão vai implementou um projeto de apoio social cujos destinatários prioritários são a população sénior e isolada sem retaguarda familiar. Este apoio tem como objetivo proteger este grupo de risco, uma vez que evitará as suas deslocações e assegurará as suas necessidades a nível de aquisição de bens alimentares, medicamentos, transporte para levantamento da reforma ou outro que seja considerado um serviço imprescindível.

Este projeto implica a criação de três “ Brigadas de Apoio” que, em articulação com as Juntas de Freguesia e Unidades Locais de Proteção Civil, irão circular por todas as localidades do concelho, fazendo a recolha das respetivas necessidades e posteriormente a sua entrega.

Os pedidos poderão ser canalizados para as juntas de freguesia da área de residência, cujos contactos são:

Luís Fernando Dias Figueiredo – Águas Boas e Forles 936756705

António Gomes de Sousa – Avelal 939464378

Olindo de Albuquerque Pimentel – Romãs, Decermilo e V. Longa 933745938

José Luís Mendonça Vaz – Ferreira de Aves 932982609

Agostinho Machado Rodrigues – Mioma 965205277

Hélder Alexandre Almeida Baptista – Rio de Moinhos 962950220

Paulo Jorge Correia Almeida – São Miguel de Vila Boa 934524158

António José Filipe Carvalho – Sátão 919202824

João Pedro Lopes de Almeida Loureiro Salvador – Silvã de Cima 934343836

O Município também disponibiliza, no âmbito deste apoio, o seguinte número de telemóvel:932981055