MUNICÍPIO DE S.PEDRO DO SUL PREPARA PACOTE DE MEDIDAS DE APOIO À POPULAÇÃO

Considerando a evolução epidemiológica da Covid-19 e a renovação da declaração de estado de emergência, pelo Decreto do Presidente da República nº 9-A/2021 de 28/1, com a possível diminuição de recursos financeiros por parte das famílias residentes no concelho, o Município de S. Pedro do Sul pretende apoiar os sampedrenses através das seguintes medidas:

➢ Apoio excecional ao arrendamento para as famílias com menos recursos;

➢ Apoio nas refeições escolares para alunos dos escalões A e B durante o confinamento;

➢ Aquisição de computadores para cedência a alunos e apoio no acesso à internet;

➢ Isenção do pagamento das refeições, AAAF e CAF para os alunos do escalão B;

➢ Redução em 25% no pagamento das tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos a todos os utilizadores domésticos e não domésticos;

➢ Redução em 25% do pagamento da tarifa de limpeza de fossas a todos os utilizadores, domésticos e não domésticos.

As informações e os procedimentos relativos a cada uma destas medidas serão divulgados a curto prazo.