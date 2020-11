MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL ATRIBUI PRÉMIOS DE MÉRITO E BOLSAS DE ESTUDO NA ÁREA DO TERMALISMO

Foi aprovada, em reunião de câmara de 30 de outubro, a proposta de atribuição de prémios de mérito e de bolsas de estudo aos alunos do concelho que ingressem ou concluam os cursos de mestrado e de doutoramento na área do Termalismo, Saúde e Bem-Estar.

O Município irá atribuir duas Bolsas de Estudo, de 1.000,00€ no caso de Mestrado e de 2.000,00€ no caso de Doutoramento e premiar duas teses, de Mestrado ou de Doutoramento, no valor de 1.000,00€ e de 2.000,00€, respetivamente. As candidaturas devem ser feitas durante o mês de setembro de cada ano.

O Regulamento do Programa “São Pedro + Científico” vai ser colocado em consulta pública.