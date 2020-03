Município de Resende suspende eventos municipais

Por motivos de prevenção e controlo da infeção pelo coronavírus Covid-19, seguindo as recomendações e orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) e as medidas preventivas definidas no Plano de Contingência do Município, a Câmara Municipal de Resende decidiu suspender eventos municipais a realizar, quer em locais fechados, quer em locais ao ar livre, nomeadamente a sessão pública de apresentação dos resultados do segundo ano do projeto “Cereja de Resende”, marcada para dia 18 de março, a caminhada do Dia da Mulher, prevista para 22 de março e a Festa das Cavacas agendada para os dias 28 e 29 de março.

Também estão suspensas as visitas guiadas e receção de grupos no Museu Municipal de Resende, nos Centros Interpretativos da Cereja, do Montemuro e da Cerâmica, e na Biblioteca Municipal.

Esta medida preventiva é necessária para evitar a transmissão da doença na comunidade.

Os eventos serão reagendados assim que a situação o permitir.

Apelamos à compreensão de todos.

Município de Resende