Município de Resende dinamiza Comércio Local

“Compre no Comércio Local” é o nome da iniciativa promovida pelo Município de Resende que tem como principal objetivo dinamizar a economia local, incentivando a população a comprar nos estabelecimentos resendenses, ajudando a minimizar os efeitos da crise económica resultante da pandemia COVID-19.

A atividade, que decorrerá entre agosto e dezembro de 2020, consiste na realização de sorteios mensais de vales de compras, oferta da autarquia. Para ficar habilitado ao sorteio o consumidor tem que efetuar uma compra mínima de 5,00€, nos locais aderentes, devendo colocar o cupão numa tômbola localizada no átrio da Câmara Municipal.

O sorteio será efetuado mensalmente, numa sessão pública a realizar no Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal, por extração direta, até ao dia 10 do mês seguinte do registo do cupão. Os consumidores devem manter o talão de compra como comprovativo.

Apenas poderão participar nesta iniciativa os estabelecimentos comerciais que expressem a sua vontade por escrito até ao próximo dia 14 de agosto. Esse procedimento poderá ser realizado por correio para o Município (Av. Rebelo Moniz, 4660-212 Resende); através do e-balcão, na área “diversos”; por e-mail ( geral@cm-resende.pt ) ou pessoalmente, na secção de atendimento da Câmara Municipal ou no Centro Cívico de S. Martinho de Mouros.

Apoie a economia local. Compre no comércio tradicional.