Município de Resende desafia cidadãos a participarem em noite de poesia

A Câmara Municipal de Resende desafiou hoje nas redes sociais da autarquia os seus munícipes a participarem numa “Noite de Poesia” agendada para o dia 04 de fevereiro, no auditório municipal deste concelho do norte do distrito de Viseu.

“O evento terá um momento em que se abre à participação da comunidade, fazendo desde já o convite àqueles que amam a poesia e que gostam de a dizer, para se inscreverem no evento e partilharem com todos, na sua voz, o seu poema favorito”, desafiou.

Segundo o comunicado, este dia está a ser organizado com o intuito de “celebrar este género literário num serão acolhedor, que contará com várias participações, incluindo a apresentação de um livro de poesia de uma nova autora resendense”.