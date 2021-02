Município de Resende avança com obras estruturantes no concelho

O Município de Resende vai avançar com a concretização de três importantes projetos de investimento para o concelho.

A Requalificação Urbana no Espaço Público à Envolvente Norte da Vila de Resende. Um investimento no valor de 1.360.565,62 euros, que será executado no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana de Resende (PARU) e será cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Norte – Portugal 2020.

Esta intervenção, com início previsto para março, divide-se em quatro zonas distintas:

– Zona Envolvente ao Centro de Saúde e Palácio da Justiça;

– Zona Envolvente à Câmara Municipal, Auditório e Piscinas Municipais;

– Zona Envolvente à Escola Secundária e Posto da GNR;

– Zona Envolvente à Igreja da Imaculada Conceição.

Todo este espaço apresenta-se bastante desqualificado e com reduzido ambiente urbano, pelo que com a intervenção pretende-se, entre outros, cumprir os seguintes objetivos: privilegiar a circulação pedonal em detrimento do automóvel; criar espaços de estadia; dotar a zona de intervenção de mobiliário urbano adequado; criar um perfil longitudinal para a circulação pedonal de forma contínua; disciplinar e regular o estacionamento automóvel; requalificar pavimentos, passeios e guias; criar um corredor verde ao longo dos percursos pedonais; beneficiar a eficiência energética e remodelar o sistema de drenagem de águas pluviais.

Esta obra vai permitir implementar medidas de reabilitação que contribuam para a melhoria do ambiente urbano, traduzindo-se numa operação global de reabilitação do espaço público na envolvência do conjunto edificado, privado e público, aumentando o grau de vivencia coletiva dos utilizadores em condições de segurança e conforto.