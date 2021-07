Município de Oliveira do Hospital cria Centro Municipal de Proteção Civil

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital vai criar um Centro Municipal de Proteção

Civil no estaleiro municipal, situado na Zona Industrial da cidade. As obras vão permitir concentrar

no mesmo espaço toda a estrutura local dos Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC), com

recursos humanos, informáticos, de comunicação e equipamentos para desenvolver as suas

competências de coordenação institucional, estando ainda preparado para servir funções de uma

organização diferenciada em situação de emergência, garantindo a correta gestão dos meios

mobilizáveis face aos vários tipos de ocorrência.

Trata-se de um investimento na ordem dos 903.159 euros, comparticipado a 85% pelo

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (643.120 euros), após a candidatura do

Município relativa à proteção Contra Risco de Incêndios. O Centro Municipal de Proteção Civil de

Oliveira do Hospital (CMPC) será instalado num edifício existente no Estaleiro Municipal, cuja

utilização está, neste momento, subaproveitada, procedendo à sua adequada remodelação e

expansão, para o ajustar às especificidades e necessidades do CMPC.

Este investimento permitirá dotar a autarquia de um espaço físico com recursos tecnológicos

para albergar e apoiar a Comissão Municipal de Proteção Civil nas suas competências de

coordenação institucional, quer na vertente política, quer na vertente de coordenação operacional, e

que esteja preparado para servir as funções de uma organização diferenciada em situação de

acidente grave ou catástrofe, assim como com capacidade de resposta imediata para sustentação

logística de desalojados e/ou dos dispositivos de resposta operacional ativados.

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, refere

que “lançamos esta obra neste momento porque foi precisamente nesta altura que tivemos acesso a

financiamento do quadro comunitário”. Adianta ainda que não seria possível avançar para um

equipamento desta envergadura, e que beneficiará o estaleiro municipal, sem que houvesse lugar a

financiamento, entendendo que se trata de um investimento de máxima importância que contribuirá

para o reforço da segurança no concelho e a salvaguarda das suas populações.

O CMPC ocupará um edifício de dois pisos, sendo um destinado a arrumos de material e

equipamentos necessários ao desempenho das funções no âmbito do SMPC e a estacionamento de

viaturas afetas ao mesmo serviço. No piso superior ficarão instaladas, entre outras, uma Sala de

Operações que atuará ao nível da prevenção e avaliação de riscos, planeamento e apoio às

operações, logística e comunicações e sensibilização e informação pública, devidamente ; uma Sala

de Crise, que também funcionará como sala de reuniões/formação; uma Sala Polivalente, que

servirá para dar resposta imediata em caso de emergência, nomeadamente para sustentação logística

de desalojados, assim como instalações sanitárias e balneários; e Gabinete de trabalho destinado ao

encarregado operacional do Serviço de Proteção Civil.

A nova estrutura será dotada de recursos tecnológicos, como ferramentas de planeamento e

análise; de central de comunicações digital com acesso por exemplo à rede SIRESP e rede de Banda

Alta; sistemas de monitorização, entre outros meios que permitirão uma ação eficiente e eficaz em

todos os domínios da Proteção Civil Municipal.

Foto :O futuro Centro Municipal de Proteção Civil ficará localizado nas

instalações do Estaleiro Municipal na Zona Industrial de Oliveira do Hospital.