Município de Oliveira de Frades recebeu aprovação de candidatura para a “Reabilitação nos bairros sociais do Olheirão, Souto e Pinheiro

O Município recebeu no dia 23 de janeiro a aprovação da candidatura para a

“Reabilitação nos bairros sociais do Olheirão, Souto e Pinheiro”, no âmbito da

prioridade de investimento 4.3 – “Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente de

energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,

nomeadamente nos edifícios públicos e no setor de habitação”, através do Programa

Operacional do Centro 2020.

Esta intervenção visa aumentar o desempenho energético de cada fração de habitação,

no âmbito do Sistema de Certificação Energética, através da implementação das

medidas destinadas a melhorar a eficiência energética e conforto térmico das habitações.

De realçar que esta candidatura representa um investimento de 216.370,02 € com um

financiamento comunitário de 136.846,52 €