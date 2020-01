Município de Oliveira de Frades promove atividade física para as crianças do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do concelho

Durante o ano letivo, o Município promove a prática de atividade física regular para as

crianças do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do concelho, através dos Técnicos de

Desporto do Município. Esta iniciativa pretende promover o bem-estar das crianças,

através da prática de diversas modalidades, permitindo a aquisição de valores como o do

respeito pelos colegas, adversários e regras. Para além disso, permite o desenvolvimento

das crianças e é uma fonte segura de diversão e saúde!