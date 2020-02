Município de Oliveira de Frades inicia construção da Estratégia Local de Habitação

O Município de Fornos de Algodres deu início ao procedimento de construção da sua Estratégia Local de Habitação através da realização de uma reunião do CLAS em que foi apresentado o Programa 1º Direito.

Numa sessão bastante participada, estiveram presentes , dia 6, o Presidente da Câmara Municipal – Dr. Manuel Fonseca, o Vice-Presidente da Câmara Municipal – Dr. Alexandre Lote, a Diretora Regional do Norte e Centro do IHRU – Dr.ª Ana Cruz, a empresa MultiAveiro que prestará apoio técnico ao município para a elaboração da estratégia e os membros do Conselho Local de Ação Social do Município de Fornos de Algodres.

O Sr. Presidente deu início à Sessão agradecendo a presença da Dr.ª Ana Cruz e demais presentes, na certeza de que o Município está a construir um programa que melhore as condições de vida de pessoas que vivem em graves situações de vulnerabilidade social e habitacional. De seguida usou da palavra a Dr.ª Ana Cruz que salientou o enorme empenho de Governo em dar habitação digna a todos os portugueses, independentemente da região onde residem, reforçando o facto do governo ter um objetivo ambicioso, de conseguir ate 2024 assegurar que nenhuma família habita em condições indignas.

De seguida a empresa MultiAveiro apresentou o cronograma proposta para a implementação do programa, assegurando que o objetivo do Município é ter a estratégia aprovada até junho de 2020.

Todos os presentes se mostraram disponíveis para colaborar para a elaboração de um documento que permitirá numa fase posterior resolver muitos dos problemas habitacionais que existem no nosso concelho.