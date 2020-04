Município de Oliveira de Frades distribui equipamentos de protecção

O município de Oliveira de Frades anunciou hoje que adquiriu equipamentos de proteção individual para distribuir por todos os agentes envolvidos no combate à covid-19.

As Juntas de Freguesia, o Lar da Misericórdia Nossa Senhora dos Milagres, o Centro de Dia de S. João da Serra, a Associação de Solidariedade Social de Lafões, a GNR e os bombeiros voluntários são as entidades do concelho que estão a receber luvas, máscaras, toucas, cobre pés descartáveis e óculos de proteção.

“Foram também distribuídos fatos de proteção pelos coveiros das freguesias do concelho e colaboradores do município que estão, neste momento, a realizar trabalhos de limpeza e desinfeção”, acrescenta a autarquia.