MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FRADES CONCLUI A 1ª FASE DE INTERVENÇÃO NO DÓLMEN DE ANTELAS

Foi concluído, no final de novembro, o Projeto de Conservação e Preservação do Dólmen

de Antelas; com o financiamento de 50% pelo PDR2020 – Renovação das Aldeias [1],

candidatura via A.D.D.L.A.P.

A referida intervenção foi autorizada pela tutela (D.G.P.C.), uma vez que se trata de um

monumento classificado (Monumento Nacional) e acompanhada por uma equipa técnicocientífica.

Esta foi uma ação de conservação preventiva e de diagnóstico de patologias que era urgente

executar e que irá ser o ponto de partida para a estruturação de uma segunda fase de

trabalhos.

A infiltração de água na câmara, nos últimos dez anos, contribuiu para a degradação das

pinturas a vermelho e a preto, com mais de 5000 anos. Com esta operação pretendeu-se

eliminar, a curto prazo, os fatores de degradação, criando condições microclimáticas

favoráveis e promovendo assim, a estabilização, ainda que temporária, dos materiais

constituintes.