MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FRADES COLOCA NOVOS OLEÕES NO CONCELHO PARA RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS

No dia 9 de julho, o Município procedeu à colocação de doze novos oleões nas diversas

freguesias do concelho de Oliveira de Frades para a recolha seletiva de óleos

alimentares usados.

Os novos oleões foram colocados nos seguintes locais:

– Rua da Liberdade, Rua da Passagem de Nível e Rua General Luís Bandeira – Souto de

Lafões, na União de Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães;

– Rua Tojal – S. Joane, na Freguesia de S. João da Serra;

– Belmonte, na Freguesia de Ribeiradio;

– Santa Cruz e EN16 – Arcozelo das Maias, na Freguesia de Arcozelo das Maias;

– Rua da Casa do Povo – Pinheiro de Lafões, na Freguesia de Pinheiro;

– Corredoura, na Freguesia de S. Vicente de Lafões;

– Reigoso, na União de Freguesias de Destriz e Reigoso;

– Paranho e Largo da Escola – Varzielas, na União de Freguesias de Arca e Varzielas.

Nestes oleões é apenas possível a deposição de óleo alimentar e azeite, não devendo ser

colocado qualquer outro resíduo oleoso como por exemplo, óleo lubrificante, óleo de

motor, margarina e manteiga. A deposição destes resíduos deve ser feita com o óleo ou

azeite já frios, em garrafas devidamente fechadas.

Com estes novos pontos de recolha de óleos alimentares usados, o Município pretende

incentivar a deposição seletiva dos mesmos, assentando numa política de objetivos e

estratégias que visam garantir a preservação dos recursos naturais e a minimização dos

impactos negativos sobre a saúde pública e o ambiente.