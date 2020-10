MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FRADES APRESENTA LIVRO “PALAVRAS FOCADAS”

No dia 7 de outubro foi apresentado o Livro “Palavras Focadas” no cineteatro Dr.

Morgado, que contou com a presença do Vice-Presidente, Carlos Pereira, da Vereadora

da Cultura, Clara Vieira e de Marisa Araújo que fez a apresentação do livro.

O Vice-Presidente deu início à sessão, agradecendo a presença de uma plateia tão

jovem, interessada e dinâmica, referindo que a região está viva.

Por sua vez, a Vereadora reconheceu a importância desta obra que promove a região e a

cultura, felicitando os seus autores que ajudam na divulgação do património, quer pela

sua lente de fotógrafos, quer pelo seu punho de escritores.

Esta coletânea contou com a participação de diversos fotógrafos amadores e

profissionais da região, bem como de autores com ou sem experiência na arte da escrita.

Marcaram presença neste evento os autores do livro, seus familiares e comunidade.

Venha descobrir narrativas e poemas que se intercetam com imagens: “A água, as

edificações anteriores, as ruínas, os grandes espaços. Espaços de recolhimento, de

evasão, de liberdade, de respiração sem medos e sem máscaras”, foi o repto lançado por

Marisa Araújo.

Palavras Focadas, uma edição do Município de Oliveira de Frades, está disponível no

Museu e Biblioteca Municipal com um custo simbólico de 5 euros.