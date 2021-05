MUNICÍPIO DE NELAS JÁ NÃO TEM QUALQUER CASO ATIVO DE COVID-19

Segundo indicação da Autoridade de Saúde Pública concelhia competente, não existe atualmente em todo o Município de Nelas qualquer caso ativo de Covid-19, encontrando-se assim todos os anteriores casos já curados.

Alerta no entanto a mesma entidade que, considerando a realidade existente em Concelhos vizinhos, ainda com números elevados de casos ativos e a situação de calamidade ainda vigente, que todas as preocupações cuidados e obrigações por parte de cada um e de todos devem manter-se, devendo continuar a ser cumpridas todas as instruções e normas de segurança impostas pela Direcção-Geral de Saúde, cumprindo rigorosamente todas as medidas de autoproteção e evitando comportamentos de risco.