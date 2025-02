MUNICÍPIO DE NELAS CONTABILIZA CERCA DE 1,5 MILHÕES DE EUROS DE PEJUÍZO CAUSADOS PELOS INCÊNDIOS DE SETEMBRO

Face aos prejuízos e danos causados pelos incêndios ocorridos no Concelho em setembro 2024, o

Município de Nelas, através do seu Gabinete Técnico Florestal e de Apoio ao Agricultor, recebeu 351

Candidaturas para o Apoio Simplificado, campanha implementada pelo Governo de forma a registar

e contabilizar os prejuízos referentes à atividade agrícola decorrentes dos incêndios [animais, culturas

permanentes, culturas temporárias, máquinas e equipamentos agrícolas, espaços de apoio agrícola como

palheiros, canastros, alpendres e arrumos], com vista à atribuição de apoio excecional para

compensação de prejuízos até 6.000.00€.

Durante o período de candidaturas, que terminou a 31 de dezembro 2024, a Autarquia, através de

equipas multidisciplinares, prestou uma ajuda fundamental aos munícipes lesados no acompanhamento,

agilização e submissão dos pedidos de apoio, demonstrando o seu compromisso sério e solidário com

as populações afetadas. Findo agora o prazo de candidaturas e concluído o levantamento dos danos, o

Município declara prejuízos totais que ascendem a 1.476.056,00€.

De referir que, após os incêndios, a Câmara Municipal de Nelas, implementou um conjunto de

incentivos dirigidos aos munícipes mais afetados, no sentido de dar resposta a situações referenciadas

nas áreas de bens de primeira necessidade, saúde, ação social, alimentação animal, sementeira de

gramíneas, estabilização de solo, e apoio ao transporte dos feridos, com a afetação de uma verba de

10.000,00€ para o efeito, bem como a isenção de pagamento do custo acrescido de consumo de água e

saneamento na faturação do mês de setembro de 2024, aos munícipes que recorreram à utilização de

água proveniente da rede pública de abastecimento.