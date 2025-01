MUNICÍPIO DE NELAS ASSINALA O DIA DE REIS COM VISITAS ÀS IPSS E INSTITUIÇÕES COM FINS LUCRATIVAS DO CONCELHO

No passado sábado, o Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Joaquim Amaral, iniciou o novo ano

com a tradicional visita às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Instituições com

Fins Lucrativos do concelho, promovendo o espírito de partilha e proximidade que caracteriza o Dia de

Reis.

Acompanhado pelo Executivo Municipal, pelos executivos das Juntas de Freguesia de Nelas e Vilar

Seco, bem como pelas técnicas dos Serviços de Intervenção Social do Município, Joaquim Amaral

visitou o Chão do Grou – Residências Seniores, a Casa de Repouso “A Familia”, Lda, o Centro

Paroquial Nelas – Lar de São Miguel, em Nelas, e o Centro Paroquial Vilar Seco.

Durante as visitas, foi entregue a cada instituição um Bolo-Rei, símbolo de união e partilha. A

iniciativa contou ainda com a presença do Grupo de Cantares de Janeiras da Sociedade Musical 2 de

Fevereiro – Banda de Santar, que proporcionou momentos de alegria e boa disposição aos utentes e

colaboradores das instituições, tornando a ocasião ainda mais especial e festiva.

Estas visitas refletem o compromisso do Município de Nelas em apoiar e valorizar as instituições que

desempenham um papel essencial no cuidado e bem-estar da população sénior, preservando

simultaneamente as tradições culturais e reforçando os laços de proximidade com a comunidade.

A iniciativa termina no próximo sábado, 11 de janeiro de 2025, com visitas à Fundação Lopes da

Fonseca, na Lapa do Lobo, ao Lar Padre Domingos, em Canas de Senhorim, ao Centro de Dia do

Folhadal, à Residência São Domingos de Algeraz, e à Santa Casa da Misericórdia de Santar.