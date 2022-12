Município de Moimenta da Beira promove recolha de alimentos até domingo

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira promove, de sexta-feira a domingo, uma campanha solidária de recolha de alimentos, em parceria com a rede social, o banco local de voluntariado e o agrupamento de escolas.

“Os estudantes e jovens voluntários estarão nos três supermercados aderentes a recolher os bens alimentares doados pela população, que depois serão distribuídos pelos agregados familiares com mais insuficiência económica do concelho”.

As famílias alvo da iniciativa estão “devidamente sinalizadas” pelo gabinete de Ação Social do município, que promove a recolha com o “objetivo de mobilizar os moimentenses em torno dos valores da solidariedade”.

“Leite, arroz, massa, açúcar, cereais, bolachas, grão-de-bico, atum, sardinhas, tomate e feijão enlatados, azeite, óleo, manteiga, queijo e marmelada são preferencialmente os produtos que podem ser doados solidariamente”.