Município de Moimenta da Beira lança a 1ª edição das Caminhadas/Corridas Aquilinianas

São seis percursos em seis meses com distâncias a variar entre os 5 e os 10 km. O principal objetivo deste “desafio” é manter a população ativa e dar a conhecer os trilhos, caminhos e paisagens naturais de excelência do nosso município.

O 1º percurso vai poder ser feito entre 18 e 26 de setembro, e os interessados podem decidir fazer os trajetos sozinhos, com a família ou amigos, basta selecionar o dia e o percurso na inscrição, até dia 15 de setembro. No primeiro domingo de cada período divulgado, o caminho será feito em grupo com orientação técnica.

Ao fim de três percursos concluídos receberá uma t-shirt técnica, mas se efetuar todos os seis trajetos arrecadará também uma medalha. Todos os participantes receberão, por email, o diploma de participação personalizado. As t-shirt´s e as medalhas serão entregues no Pavilhão Municipal.

A organização informa que os caminhos serão marcados com tinta biodegradável, e apela também a todos os participantes que não utilizem garrafas de plástico, ou qualquer material não biodegradável. “Pratique Plogging…uma nova modalidade que mistura atividade física com recolha de lixo”.

Esta iniciativa conta com a parceria da Unidade de Saúde Local – USF Aquilino Ribeiro – através do Programa ", Walk with the Doc", um programa de escala mundial, amplamente disseminado em vários continentes. Consiste em reunir um grupo de pessoas em data, hora e local previamente marcados/divulgados para uma pequena sessão informativa acerca de hábitos de vida saudáveis seguido de uma caminhada, que permita a interação entre todos e esclarecimento de dúvida com o(s) profissional(ais) de saúde.

Como participar:

A participação nas Caminhadas/Corridas Aquilianas é gratuita, mas necessita de inscrição obrigatória. Os interessados devem fazer inscrição do primeiro percurso até 15 de setembro.

Esta pode ser feita no site da Câmara Municipal de Moimenta da Beira ao preencher o formulário; no Facebook do Desporto. Para mais informações, dúvidas e ajuda na inscrição, por favor, envie mensagem para 935 520 110, para WhatsApp do desporto ou ainda para o Email desporto@cm-moimenta.pt

Depois de efetuar a inscrição irá receber confirmação através de SMS, Email ou whatsApp. A participação será validada pelo envio de uma foto sua (no percurso), um ficheiro GPX ou através de um “Print Screen” do seu percurso (no caso tenha App do telemóvel) para o Email ou WhatsApp do Gabinete de Desporto.

(Sugestão: pode gravar o seu percurso com um telemóvel e uma aplicação de tracking, exemplo Strava). Caso tenha dificuldades neste procedimento contacte-nos.

Nota: A participação no “Walk with the Doc” não necessita de inscrição.

Para mais informações consulte aqui o regulamento.