MUNICÍPIO DE MANGUALDE RECEBE A ESTREIA NACIONAL DO CONCERTO “PANGEA”

ORQUESTRA POEMa E ABRAHAM CUPEIRO VÃO PROTAGONIZAR O MOMENTO MUSICAL

O Município de Mangualde irá receber, na noite de 12 de setembro, o concerto “Pangea”. Uma iniciativa que será protagonizada pela Orquestra POEMa e pelo músico galego Abraham Cupeiro. O evento terá lugar no Largo Dr. Couto, pelas 21h30. Este concerto, onde será apresentado o segundo álbum do músico galego, surge no âmbito do culminar de um estágio que será realizado, entre os dias 6 e 12 de setembro, pela Orquestra POEMa com o músico Abraham Cupeiro, que se apresentará em estreia nacional.

A lotação do evento é limitada e os lugares são marcados, de forma a respeitar as normas emanadas pela DGS. A entrada é gratuita, mas com aquisição obrigatória de bilhetes na Biblioteca Municipal e/ou na Papelaria Adrião. A organização solicita a todos que respeitem sempre as regras da DGS e as indicações/sinalética no local, mantendo sempre o distanciamento social de segurança e as regras de etiqueta respiratória.

PANGEA

“Há cerca de 200 milhões de anos no nosso planeta existia um único e gigantesco continente: Pangea. Este começou a separar-se e com o passar do tempo deu lugar aos diferentes continentes atuais tal como os conhecemos.

A viagem que propomos com este concerto é a união mediante a música das diferentes partes do planeta.

É um espetáculo didático e ameno que nos aproxima a outras culturas, com música original de Abraham Cupeiro e María Ruiz.

Durante o concerto, ouviremos o som do sul da Oceania com os ecos dos seus caracóis, até mesmo as misteriosas montanhas chinesas que o som do Hulusi atrai com suas melodias melismáticas; grandes planícies como as da América do Norte, selvas como as da América do Sul, a flauta Peule do Senegal, a gaita de foles búlgara, a desafiadora Zurna e os chifres do pastor milenar costurarão o vestido que vai unir a nossa terra mais uma vez.

O Concerto será acompanhado com a projeção de imagens especialmente criadas para este momento transformando Pangea num espetáculo educativo, divertido e uma canção para a diversidade cultural do nosso planeta.

Foi gravado no mês de novembro [de 2019] no Abbey Road com a Royal Philharmonic de Londres, e o disco saiu em setembro de 2020 com o selo da Warner Classics”.

ABRAHAM CUPEIRO

Como músico, Abraham Cupeiro é a expressão da versatilidade.

Embora a sua formação seja clássica, sempre sentiu atração por todos os tipos de música. Assim, desde muito jovem fez parte de grupos folclóricos, jazz, música antiga.

A sua curiosidade e inquietação proporcionaram-lhe uma visão multifacetada do mundo da arte musical e uma grande experiência em diferentes áreas: organologia, interpretação historicamente informada, construção de instrumentos, composição… e acima de tudo imaginação.

Abraham tocou como solista em diferentes orquestras, entre as quais, a Orquestra Filarmónica das Palmas de Gran Canaria, a Real Filarmónica Galega, Orquestra Sinfónica Las Palmas de Gran Canaria, Orquestra Sinfónica Galega, Filarmónica de Oviedo, Orquestra Vaasa (Finlândia), entre outras.

ORQUESTRA POEMa

A POEMa é uma iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o Conservatório Regional de Música Dr. José Azeredo Perdigão, de Viseu que teve a sua estreia em 2013.

O projeto é composto por duas formações: Orquestra de Sopros e Orquestra de Câmara. A formação de Sopros compreende os seguintes instrumentos: Flautim, Flauta – Transversal, Oboé, Corne-Inglês, Fagote Clarinete em Mib (requinta); Clarinete em Sib, Clarinete Baixo, Clarinete Alto, Saxofone Tenor, Saxofone Barítono, Trompa, Trompete, Trombone, Trombone Baixo Eufónico (Bombardino), Tuba; Violoncelo, Contrabaixo de Cordas e Percussão. A Orquestra de Câmara é comporta por Violino, Viola D`arco, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta Transversal, Clarinete, Oboé, Fagote, Trompa, Trompete e Percussão.

Os intervenientes deste projeto são elementos das Bandas Filarmónicas do concelho de Mangualde e alunos/ ex-alunos do Conservatório Regional de Música José Azeredo Perdigão, de Viseu, com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos.

O trabalho de naipe da Orquestra POEMa é orientado pelos Professores de Música do Conservatório Regional de Música Dr. José Azeredo Perdigão, de Viseu, estando a Direção Musical a cargo do Professor/Maestro Tiago Correia.

A Orquestra POEMa é já um marco na cultura de Mangualde e tem proporcionado momentos musicais de grande qualidade ao público mangualdense.