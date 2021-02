Município de Mangualde publica guia de “Como lidar com a Ansiedade”

Promover melhores condições de vida e responder às necessidades dos mangualdenses é a prioridade para a Câmara municipal de Mangualde. Devido ao isolamento social, a saúde mental tem vindo a desenvolver um papel essencial na sociedade. Consciente das consequências que esta situação pandémica trará para o futuro, pondo em causa a saúde mental, o Gabinete de Psicologia do município elaborou um guia para apoiar e alertar para esta problemática, a ansiedade.

“A saúde mental gerada pelos momentos que estamos a viver pode gerar ansiedade, pânico, medos, depressão e outras doenças associadas e poderão ter um agravamento nos próximos tempos. Devemos estar em alerta. O guia não dispensa uma consulta ao médico, ao psicólogo ou ao psiquiatra, mas pode alertar para determinados sintomas que as pessoas possam desconhecer e pode ser o primeiro passo para a ajuda. Para além disso, integrado no Plano de Apoio Municipal – Estamos juntos, damos a conhecer o nosso número de apoio psicológico do Município de Mangualde, a Drª Lúcia Amaral.” Afirma Maria José Coelho, vereadora da Câmara Municipal de Mangualde.

Pequenos gestos podem fazer a diferença, no guia disponibilizado no site do município, pode encontrar medidas de diagnostico e ajuda para esta fase mais complexa. Encare o futuro de forma positiva, procure realizar as coisas que mais gosta e cuide de si. Pode consultar o documento na integra através do site oficial do Município (https://www.cmmangualde.pt/utilizar-a-ansiedade-a-seu-favor).

Se sentir que os seus sintomas de ansiedade persistem não hesite em contactar a Linha de Apoio Psicológico do Município de Mangualde 969028411- Dra. Lúcia Amaral.