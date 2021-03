MUNICÍPIO DE MANGUALDE PRESTA HOMENAGEM A PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Inserido nas comemorações do Dia Internacional das Mulheres, o Município de Mangualde presta homenagem a personalidades femininas na área da saúde, como forma de agradecimento e de gratidão, pelo trabalho abnegado que executam em prol dos/as concidadãos/ãs

A breve cerimónia decorreu na USF Terras de Azurara, USF de Mangualde, Unidade de Cuidados na Comunidade, Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados e Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia.

“Em tempos como este que nos coube forçosamente viver, época de grande perigo e consternação, os profissionais da saúde são os primeiros a serem expostos. Hoje destacamos as mulheres. Embora simbólica, esta homenagem às profissionais de saúde pretende transmitir gratidão a todos/as os/as profissionais que estão na linha da frente, há 12 meses a lutar contra um vírus que tanto nos tem desafiado” destaca o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira.

WEBINAR – Violência nas Relações Íntimas e Pandemia

Recorde-se que esta tarde está a ter lugar a conferência online #Violêncianas RelaçõesÍntimasePandemia. Este Webinar está a ser transmitido em direto no TEAMS e no Facebook da Câmara Municipal de Mangualde. A sessão de abertura esteve a cargo da Vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, que modera também a conferência, e com a participação do presidente da Câmara Municipal na sessão de encerramento.