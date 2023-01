Município de Mangualde assinala Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto

A Câmara de Mangualde vai assinalar, na quinta-feira, o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, com uma conferência inserida no projeto “Diálogos sobre a(s) intolerância(s)”, do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra.

A iniciativa destina-se não só aos alunos do terceiro ciclo secundário, mas também à comunidade em geral e decorrerá na biblioteca municipal daquela cidade do distrito de Viseu.

Estarão presentes investigadores do projeto e do Centro de História da Sociedade da Cultura da Universidade de Coimbra, que vão dar a conhecer casos concretos da história local relacionados com condenações do tribunal da Inquisição em Mangualde e estudos sobre o Holocausto e refugiados da Segunda Guerra Mundial.