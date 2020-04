Município de Lamego suspende leitura dos contadores de água

Tendo em consideração o atual contexto relativo à pandemia COVID-19, o Município de Lamego informa que foi suspenso, como medida de precaução, o serviço de recolha de leituras dos contadores de água.

Durante o período de suspensão, a faturação será feita por estimativa ou através da leitura comunicada pelo cliente. Os munícipes podem facultar a sua leitura através do nº 800 205 334 (chamada gratuita disponível a partir da rede fixa) ou do contacto telefónico 254 609 609.

Recorde-se que o Município de Lamego alargou o prazo de pagamento do consumo de água a todos os consumidores até ao próximo dia 30 de junho, devido à situação de pandemia. Para efetuar o pagamento do consumo a partir do mês de fevereiro, os cidadãos têm à disposição as respetivas referências multibanco inscritas nas suas faturas.