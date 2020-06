Município de Lamego requalifica espaço público do Bairro de Alvoraçães

O Município de Lamego está a reabilitar o espaço público degradado do Bairro Social de Alvoraçães com o objetivo de dotá-lo de atratividade, dinamismo e conforto, convidando ao desenvolvimento de um sentido de comunidade mais sólido e à melhoria das relações sociais dos seus moradores. A obra foi adjudicada à firma “Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A”, pelo valor de 541.052,95 €, mais IVA, concretizada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER.

Durante a visita de trabalho que efetuou ao local onde está a ser concretizada esta intervenção, o Presidente da Câmara Municipal afirmou que “era urgente melhorar as condições de vida dos residentes do Bairro de Alvoraçães e avançarmos com a harmonização deste conjunto urbano que existe já há algumas décadas, através da reabilitação do seu espaço público que se encontra bastante descaracterizado”.

A intervenção que a autarquia de Lamego está a promover agora vai transformar por completo o seu espaço público, numa área correspondente a 2,3 hectares. Estão a ser requalificadas as zonas verdes, construídas novas rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida e disponibilizados mais locais para estacionamento automóvel. Está ainda prevista a renovação do polivalente da antiga Escola Nº1 e do parque infantil da Alameda para proporcionar a sua fruição em melhores condições de segurança. As obras devem terminar em janeiro em 2021.