Município de Lamego realiza festival literário em livestream

Lamego vai ser, pelo terceiro ano consecutivo, a “Cidade Poema” com o objetivo de promover e disseminar o gosto pela poesia, inserida numa estratégia integrada de promoção do livro e da leitura. Devido ao contexto da atual pandemia, o conjunto de iniciativas a realizar no âmbito deste evento será apresentado exclusivamente em livestream, a partir do Teatro Ribeiro Conceição. O tema deste ano é “Poesia, Rua, Liberdade…”.

Organizada pelo Município de Lamego e pela Rede de Bibliotecas, a iniciativa “Lamego – Cidade Poema” constitui uma das grandes apostas, na vertente cultural, desta autarquia de modo a criar um evento de referência no país e na região.

Durante três dias – 18 e 19 de julho e 26 de setembro-, este festival literário integrará um cartaz de atividades bastante diverso e eclético dirigido a vários públicos: oficinas de escrita criativa e sessões de poesia, diálogos e palestras com a participação de reputados escritores e ações dinamizadas por alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. A encerrar, o cantor Vítor Blue subirá ao palco do emblemático TRC para uma atuação musical que incluirá a orquestração dos poemas vencedores.

SÁBADO – 18 DE JULHO

15h00 – Abertura do evento

Mensagem do Presidente da CML, Ângelo Moura

15H15 – Lamego, Cidade Poema – um evento inovador | Vereadora da Cultura da CML, Ana Catarina Rocha

15h30 – Fado Cantado por João Avelino

16h00 – Oficina de escrita criativa com José Pedro Leite

17h30 – Poesia de Lamego com Rui de Noronha Ozorio

18h30 – Poesia com escritores de Lamego

21h30 – Conversa com Ana Luísa Amaral | Moderador José Pedro Leite

DOMINGO – 19 DE JULHO

15h00 – Agora o Poeta és tu… | Abertura da sessão com alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico

15h15 – Declamação de Poesia por alunos de Lamego

16h00 – Poesia em tempo de guerra com António Martins

17h00 – A propósito de Liberdade com o escritor David Massena (BR) | Moderador Rui Rodrigues

18h30 – Sessão de poesia com Simão Luís Moreira

21h30 – Criar música através da Palavra | Sessão com Vítor Sousa

SÁBADO – 26 DE SETEMBRO

16h00 – Concerto de Vitor Blue com declamação dos poemas vencedores