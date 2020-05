Município de Lamego reabre Parque Biológico e cemitérios da cidade

O Município de Lamego vai iniciar a partir desta sexta-feira, dia 8, a reabertura de alguns espaços e serviços municipais, na sequência do fim do estado de emergência devido à pandemia de COVID-19 e à definição pelo Governo de um “plano gradual de desconfinamento”. O primeiro espaço a voltar a estar acessível ao público, com medidas restritivas, é o Parque Biológico da Serra das Meadas que abrirá as suas portas no horário normal de verão, entre as 10h e as 19 horas.

A retoma da prestação de serviços públicos também é alargada aos cemitérios da cidade de Lamego. O regresso à abertura diária destes locais passa a ser permitido a breves visitas de familiares e amigos já falecidos, entre as 10h e as 17h. É aconselhado o uso de máscara de proteção e a higienização das mãos e é obrigatório o respeito das regras de afastamento social. A realização de funerais continua a estar condicionada à inexistência de aglomeração de pessoas, sendo fixado um limite máximo de 20 presenças.

O levantamento gradual das medidas de confinamento, assegurando a reposição do funcionamento dos serviços municipais, abrange ainda o Mercado Municipal. Este local de referência na comercialização e abastecimento de produtos frescos funcionará de novo no horário normal, de segunda a sábado, entre as 7h30 e as 18 horas, de acordo com as normas e recomendações sanitárias em vigor. É obrigatório o uso de máscara para acesso ou permanência no interior para segurança de vendedores e consumidores. Também está prevista a realização de controlo de entrada à quinta-feira, dia de maior afluência e, caso seja necessário, também ao sábado.

Com a reabertura gradual destes espaços e serviços públicos, o Município de Lamego pretende incentivar a retoma económica e financeira do concelho, em condições que não prejudiquem a contenção do novo coronavírus.